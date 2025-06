Jaka tania karta graficzna w 2025? Przegląd najtańszych kart do grania w najnowsze gry

Na początku musimy się jednak zastanowić, co oznacza tania karta graficzna. Patrząc na to, że w dzisiejszych czasach układy graficzne potrafią kosztować nawet ponad 10 tys. zł, przyjmijmy, że w zestawieniu znajdziecie propozycje do ok. 2000 zł. Takie, które pozwolą wam na wygodną rozgrywkę przy wyższych lub najwyższych ustawieniach graficznych w rozdzielczości FullHD. Najtańsza propozycja kosztuje tylko 1000 zł.