Jaki telefon dla dziecka? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Na Spider’s Web podchodzimy sceptycznie do dawania dzieciom smartfonów, ale jednocześnie szanujemy decyzję tych rodziców, którzy postanowili, że to już odpowiedni moment. Z myślą o nich przygotowaliśmy ten poradnik. Na podstawie naszej wieloletniej wiedzy o technologiach mobilnych, ale też na doświadczeniach redakcyjnych kolegów i koleżanek, którzy sami są rodzicami, podpowiadamy, jaki smartfon dla dziecka kupić i na co zwrócić uwagę przy zakupie.



Zamiast podsuwać konkretne modele bez kontekstu, skupiliśmy się na tym, co naprawdę ma znaczenie przy wyborze telefonu dla dziecka. Bowiem kluczem do wyboru odpowiedniego smartfona jest nie ilość gigaherców w procesorze czy megapikseli w aparacie, a zrozumienie dla kogo właściwie kupujemy urządzenie i jak będzie ono używane.