Radeon RX 9060 XT wygrywa ceną i taktowaniem. Mamy szczegóły

Nowy Radeon RX 9060 XT, oparty na układzie Navi 44 XT, wprowadza na rynek średniej półki cenowej wiele imponujących parametrów technicznych. Karta wyposażona jest w 32 jednostki obliczeniowe (compute units) RDNA 4, co przekłada się na 2048 procesorów strumieniowych. To dokładnie połowa tego, co znajdziemy w sztandarowym modelu RX 9070 XT, jednak AMD zrekompensowało tę różnicę znacznie wyższym taktowaniem.