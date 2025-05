AMD zaskakuje. Cóż za ukłon w stronę graczy

Obecnie wygląda to w taki sposób, że technologia FSR 4 będąca bezpośrednim konkurentem dla DLSS 4 NVIDII jest dostępna dla kart graficznych z serii Radeon RX 9000 - RX 9070 i 9070 XT. Wynika to z tego, że rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji i do działania potrzebuje odpowiedniego sprzętu. Starsze układy takie jak seria Radeon RX 7000 mogą co najwyżej skorzystać z technologi FSR 3, która jest dostępna na wszystkich w miarę nowoczesnych GPU ze względu na charakterystykę wykorzystująca algorytmy, a nie sztuczną inteligencję do działania.