Czy właśnie obserwujemy początek końca Intela? Nie wiem, choć się domyślam

To już druga fala zwolnień. Pierwsza miała miejsce pół roku temu. Wtedy z pracą pożegnało się 15 tys. ludzi. W 2023 r. roku zatrudniał 125 tys. ludzi, w zeszłym już 109 tys., na koniec tego roku liczba ta spadnie do około 80-90 tys. I to przy założeniu, że nowy CEO nie będzie wprowadzał jeszcze większych cięć. Trochę przypomina to odcinanie chorych kończyn i liczenia na poprawę, ale problem może dotyczyć samego serca. Intel po prostu przegapił swoje największe szanse. Nie będę tu oryginalny, zacytuję mojego kolegę Maćka, który trafnie zdiagnozował, co wydarzyło się w przeszłości, a co mści się właśnie teraz.