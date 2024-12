Trudno w to uwierzyć, ale chyba czas żegnać Intela

Wygląda jednak na to, że Intel to już nawet nie kolos na glinianych nogach. Przyszłość zdaje się należeć do TSMC, Apple’a, AMD i Nvidii i to te firmy będą ją w największym stopniu kreować. A Intel? Póki co walczy nie o przyszłość, a o teraźniejszość. MOS Technology i jego chip 6502 również rządziły dekadami w świecie elektroniki użytkowej i nikt nie wierzył, że kiedykolwiek będzie inaczej. Nie ma więc żadnego powodu by wierzyć w wieczną dominację układów Intel Core. Po prawdzie to wręcz trudno takowe już znaleźć.