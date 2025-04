NVIDIA skończy z 8-gigabajtowymi kartami graficznymi? Oby to była prawda

Przecieki mówią o tym, że firma może wydać co najmniej dwa poprawione modele z serii GeForce RTX 5000 - RTX 5080 Super oraz RTX 5070 Super. Obecny GeForce RTX 5080 ma do dyspozycji 16 GB pamięci wideo na 8 kościach, czyli jeśli firma zdecydowałaby się zachować wsparcie 8 modułów, karta graficzna miałaby do dyspozycji 24 GB pamięci VRAM. Natomiast dla RTX-a 5070 Super mogłoby to być 18 GB pamięci.