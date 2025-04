Co potrafi laptop z kartą NVIDIA GeForce RTX 5090 w grach? Test mocy, rdzeni RT i generatora klatek

ASUS ROG Strix SCAR 18 to jeden z kilku najmocniejszych gamingowych laptopów na świecie. Napędza go mobilny układ GeForce RTX 5090 w duecie z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX. Ta 18-calowa bestia działa z całkowitym poborem mocy karty graficznej na poziomie 175W, oczywiście w trybie Dynamic Boost. To maksymalna wartość TGP możliwa do osiągnięcia przez jakikolwiek laptop, przekładająca się na najwyższą możliwą wydajność w grach.