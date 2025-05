NVIDIA zdradza tajemnicę najtańszej karty graficznej. Wiemy, kiedy przybędzie RTX 5060

Do sieci wyciekła także specyfikacja karty graficznej, która poza 8-gigabajtową pamięcią VRAM obejmuje 3840 rdzeni CUDA, 120 rdzeni Tensor, 30 rdzeni RT, 120 jednostek TMU, a układ GPU ma pracować z maksymalnym taktowaniem na poziomie 2,50 GHz. Pobór mocy? RTX 5060 będzie należał do tych bardziej oszczędnych propozycji, ponieważ maksymalnie ma konsumować do 145 W. Oznacza to, że sprzęt nie będzie potrzebował 12-pinowego złącza znanego z droższych RTX-ów - wystarczy jedynie klasyczne 8-pinowe złącze PCIe.