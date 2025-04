AMD chce utrzeć nosa NVIDII. Konkurent dla GeForce'a RTX 5060 Ti już niedługo

Abyście mieli lepszy obraz na dane, dodam, że Radeon RX 9070 XT ma dokładnie dwa razy więcej procesorów strumieniowych i jednostek ray tracing. Nie oznacza to jednak, że RX 9060 XT będzie oferować dwukrotnie niższą wydajność. Wcześniejsze doniesienia zasugerowały, że RX 9060 XT może zapewnić podobną wydajność do RX'a 7800 XT, co wydaje się bardzo prawdopodobne. Wystarczy tylko spojrzeć na to, że plotki sugerowały, iż RX 9070 (XT) zapewni wyższą wydajność od AMD RXów 7900 GRE i XT, co faktycznie okazało się prawdą.