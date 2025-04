Karty graficzne GeForce RTX 5060 Ti już w sklepach. Sprawdzamy, jak wyglądają dostępność oraz ceny

Niezależne testy wskazują na to, że GeForce RTX 5060 Ti nawet w wersji 16 GB w wielu aspektach przegrywa z przedstawicielem zeszłej generacji kart graficznych AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB. Jeśli szukacie propozycji do gier, to RX 7800 XT praktycznie w każdym tytule zapewni znacznie wyższą czystą wydajność w rasteryzacji.