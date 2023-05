Polscy naukowcy mówią, jak będzie wyglądało studiowanie i zaliczenia w dobie ChataGPT. Wydali rekomendacje

W przypadku sztucznej inteligencji problem z detektorami jest taki, że... nie działają. By nie być gołosłownym sprawdziłem niedawno 9 esejów zaliczeniowych różnych autorów, napisanych przed publicznym udostępnieniem ChatGPT, czy Bing AI. W każdym przypadku narzędzia typu zeroGPT czy detektor oferowany przez Open AI miały wątpliwości, co do ludzkiego autorstwa. Otrzymywałem więc komunikaty typu „Klasyfikator uważa, że tekst prawdopodobnie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję”, lub „Zdecydowanie AI”. Dotyczyło to również moich tekstów ze studiów, o których stuprocentowo mogę powiedzieć, że powstały samodzielnie.