Nowe narzędzie powie ci, czy obrazek jest fejkiem. Pracę utrudnią mu ludzie

To jedynie pierwsza z dwóch nowości, które mają pozwolić na wykrywanie fejków. OpenAI ogłosiło udostępnienie klasyfikatora, dzięki któremu można sprawdzić, czy dany obraz został wygenerowany z użyciem DALL-E 3. Dostęp do klasyfikatora nie jest całkowicie otwarty i obecnie aplikować o dostęp do niego może jedynie "pierwsza grupa testerów": laboratoria badawcze i organizacje non-profit zajmujące się dziennikarstwem.