Nowość w wyszukiwarce Google. Tak sprawdzisz czy strona internetowa jest prawdziwa

Systemy "ptaszków" - lub jak kto woli fajek, haczyków lub parafek - wyświetlanych przy nazwach użytkownika lub profilu to stosowany już od wielu lat sposób na wyróżnienie kont wśród milionów zwykłych użytkowników. Choć systemy te pierwotnie powstały, by pozwolić na odróżnienie fałszywych i fanowskich profili, to w obecnej rzeczywistości internetowej służą także do zwiększania autorytetu danego profilu.



W zeszłym roku "ptaszki" wyszły poza media społecznościowe, bowiem Google wprowadził je do Gmaila, chcąc tym samym ograniczyć pole do działania cyberprzestępców podszywających się pod znane firmy i instytucje. Jednak firma nie chce poprzestać na kliencie poczty e-mail, bo ptaszki właśnie trafiły do wyszukiwarki Google.