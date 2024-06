To już wyższy poziom. Oszuści płacą, byście do nich trafili

Co dzieje się po wejściu na podstawioną przez oszustów witrynę? Portale służą do wyłudzenia danych kontaktowych. Następnie dzwoni fałszywy przedstawiciel, który tłumaczy „zasady inwestycji”. W praktyce chodzić może o przekazanie środków na konto oszustów – aby uruchomić „konto inwestycyjne” – lub zachęcenie do zainstalowania programu umożliwiającego zdalną kontrolę nad urządzeniem. Złodzieje tłumaczą, że chcą wyjaśnić działanie programu inwestycyjnego i dlatego to konieczne. A tak naprawdę zyskują podgląd tego, co robi użytkownik – mogą więc przechwytywać wpisywane hasła.