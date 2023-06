To nie burza. To huk przelatujących F-16

Gdy samolot leci z prędkością dźwięku lub mniejszą, fale te rozchodzą się wokół niego i docierają do naszych uszu jako zwykły dźwięk silnika. Ale gdy samolot leci szybciej niż dźwięk, fale te nie mogą go wyprzedzić i tworzą stożek uderzeniowy. To właśnie ten stożek uderza w ziemię i powoduje grom dźwiękowy.