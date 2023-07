Te latające spodki istniały naprawdę. Oto tajny projekt amerykańskiej armii

W rezultacie anulowano projekt we wrześniu 1961 roku. Frost i jego zespół zostali zwolnieni z Avro Canada, a firma została zamknięta w 1962 roku. Oba prototypy Avrocaru zostały przekazane do muzeów: jeden do National Museum of the United States Air Force w Dayton w Ohio, a drugi do Smithsonian Institution w Waszyngtonie.