Bezpośrednio na bazie Kestrela powstał pierwszy szturmowy samolot Harrier GR Mk. 1, którego pierwszy egzemplarz wszedł do służby w Królewskich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) 1 kwietnia 1969 roku. Jednocześnie na eksport do Stanów Zjednoczonych przygotowano model AV-8A Harrier. Niemal natychmiast po wprowadzeniu ich do służby rozpoczęto prace nad stworzeniem odmian samolotu przystosowanych do specyficznych wymogów Marynarki Wojennej zarówno Wielkiej Brytanii (Royal Navy) jak i Stanów Zjednoczonych (US Navy).