Stworzyli samolot do walki z partyzantami. FMA IA 58 Pucara służyła reżimowi do walki z przeciwnikami politycznymi

FMA IA 58 Pucará była przystosowana do operowania w trudnych warunkach. Jeżeli dodać do niego atrakcyjną cenę samolotu nie powinno dziwić, że przynajmniej początkowo do argentyńskiej Wojskowej Fabryki Samolotów spływały zamówienia z całego świata. Część kontrahentów ostatecznie się wycofała z zamówienia, a na sprzedaż samolotów reszcie nie zgodził się ostatecznie rząd. W efekcie do odbiorców poza Argentyną trafiło jedynie 13 sztuk. Owe homeopatyczne liczby mogły jedynie stanowić urozmaicenie parku sił powietrznych Kolumbii, Sri Lanki i Urugwaju.