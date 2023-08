Ukradli rakietę AIM-9 Sidewinder z bazy lotniczej. Wywieźli ją taczką i mercedesem

Sidewinder to angielska nazwa grzechotnika rogatego, który potrafi wykrywać swoją ofiarę dzięki ciepłu, które ona emituje. To również nazwa pocisku rakietowego, który wykorzystuje tę samą zasadę do namierzania celów powietrznych. Pocisk Sidewinder został opracowany w latach 50. XX wieku przez amerykańską marynarkę wojenną jako broń do walki na małych odległościach.



Sidewinder to pierwszy pocisk powietrze-powietrze z systemem naprowadzania na podczerwień, który nie wymagał stałego kontaktu radarowego z samolotem myśliwskim. Pocisk był prosty w obsłudze. Wystarczyło nacelować go na cel i nacisnąć spust - pocisk sam szukał źródła ciepła i podążał za nim.