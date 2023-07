Amerykanie uprowadzili radziecki śmigłowiec bojowy

Operacja Mount Hope III była bezpośrednim następstwem zakończenia wojny czadyjsko-libijskiej, która toczyła się na terenie Czadu między 1978 a 1987 r. Napięcia między obydwoma krajami zaczęły się już dekadę wcześniej, po dojściu do władzy w Libii dyktatora Muammara Kadafiego. Kadafi dążył do zjednoczenia Afryki Północnej pod swoim przywództwem i rościł sobie prawa do bogatego w ropę naftową pasa ziemi na północy Czadu, zwanego strefą Aouzou. Wsparcie Kadafiego dla rebeliantów czadyjskich doprowadziło do wybuchu wojny domowej w Czadzie, która przerodziła się w otarty konflikt z Libią.