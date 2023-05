Autostrada zamieniona w lotnisko. Tak amerykańska elita szykuje się na każdą ewentualność

160th SOAR to naprawdę elitarna jednostka. Wyposażona w ulepszone wersje śmigłowców zajmuje się"podwożeniem" na miejsce akcji amerykańskich komandosów z różnych jednostek w najbardziej tajnych i najtrudniejszych misjach. To oni transportowali Navy SEALs w operacji Neptune Spear, która zakończyła się zabiciem Osamy Bin Ladena. I to ich Black Hawki tej jednostki zostały zestrzelone nad Mogadiszu, co zostało uwiecznione w filmie "Helikopter w ogniu".