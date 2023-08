Amerykanie mają nowy imponujący system obrony powietrznej

Co istotne laser został zaprojektowany tak, aby nie ograniczać pola widzenia ani nie ranić oczu. W końcu nie chodzi o to, by spowodować katastrofę nad gęsto zaludnionym obszarem lecz o to, by zwrócić uwagę pilota. Wiązka lasera ma być precyzyjnie sterowana przy udziale sztucznej inteligencji, co ma zapewniać bezprecedensową precyzję. Jeśli pilot samolotu w dalszym ciągu nie będzie reagować, wykorzystane zostaną tradycyjne środki, czyli stacjonujące w pobliżu Waszyngtonu myśliwce, które zawsze czekają w gotowości do startu.