Twitter to jedna z najbardziej wpływowych sieci społecznościowych na rynku. Trudno się więc dziwić pewnemu niepokojowi, jaki zapanował po ogłoszeniu przez Elona Muska chęci przejęcia akcji Twitera za 43 mld dol. - przynajmniej biorąc pod uwagę niecodzienną osobowość i poglądy Muska, również w kontekście wolności słowa. Zarząd Twittera ponoć używa wszystkich prawnie dozwolonych środków, by uniknąć przejęcia. Jednak z uwagi na fakt, że rolą zarządu jest dbanie o interesy akcjonariuszy, ten jest prawnie zobowiązany do przyjęcia oferty, jeżeli będzie dla nich nad wyraz korzystna. Podobno jest.