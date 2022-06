Bez zgody rządu nie napiszesz nawet komentarza w necie. W Chinach bawią się na grubo

Właściciele chińskich aplikacji, stron i social mediów będą mieli teraz szereg nowych obowiązków. Po pierwsze internauci będą musieli podawać prawdziwe nazwisko, a jeśli nie zweryfikują swych kont, nie dostaną możliwości komentowania. Po drugie inspekcje komentarzy mają się odbywać w czasie rzeczywistym i to same strony czy aplikacje mają zadbać o to, by ich systemy zarządzania informacjami były na tyle wydajne, by to ogarnęły. Po trzecie jeśli jakiś komentarz będzie "zły lub nielegalny", to należy go zablokować i zgłosić do państwowego Działu Informacji Internetowej. Po czwarte należy pilnować i natychmiast łatać wszelkie luki, które pozwoliłyby na komentowanie wbrew powyższym zasadom. Po piąte każdy ma obowiązek współpracować z państwowymi inspektorami, a w razie kontroli zapewniać im niezbędne wsparcie techniczne i informacyjne.