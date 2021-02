Nie akceptujesz nowego regulaminu, to wypad! WhatsApp się nie szczypie

16 interakcji

Facebook postaci użytkowników WhatsAppa pod ścianą. Mogą stracić możliwość wysyłania i odbierania wiadomości, jeśli nie zaakceptują nowego kontrowersyjnego regulaminu.

Na początku tego roku Facebook zaliczył potężną wtopę wizerunkową. Tak jak zwykle internauci akceptują nowe regulaminy usług online bez mrugnięcia okiem i godzą się na daleko idącą inwigilację, tak tym razem zwrócili uwagę na zapisy w tym ogłoszonym przez WhatsAppa i wzniecili bunt. Powodowany był on obawą o bezpieczeństwo danych, do których wcześniej Mark Zuckerberg nie miał dostępu.

Chwilę po upublicznieniu treści nowego regulaminu rozpoczął się exodus użytkowników WhatsAppa.

Facebook swoimi działaniami sprawił, że przez pewien czas pierwsze miejsce na liście najchętniej pobieranych aplikacji okupował komunikator Signal. Usłudze z pewnością pomógł fakt, że polecił ją na Twitterze sam Elon Musk. Co zabawne, jego rekomendacja doprowadziło nawet do wzrostu cen akcji… innej firmy o podobnej nazwie (nawet nie pytajcie).

Mimo to Facebook uznał, że z proponowanych zmian się nie wycofa. Zamiast tego zmienił jedynie termin, po którym nowy regulamin będzie obowiążywał z lutego na maja tego roku. To jednak w żaden sposób nie rozwiązuje problemu — jedynie dało więcej czasu tym konsumentom, którzy nowego regulaminu czytać nie chcą, na znalezienie alternatywnego komunikatora.

Użytkownicy komunikatora WhatsApp, którzy nie zaakceptują nowego regulaminu, mogą stracić dostęp do odbierania i wysyłania wiadomości.

Zmiany w regulaminie wejdą w życie 15 maja 2021 r. i ich zaakceptowanie będzie niezbędne, by dalej używać komunikatora. Jeśli użytkownicy tego nie zrobią, to WhatsApp ich kont co prawda nie usunie (a przynajmniej nie od razu), ale staną się one nieaktywne. Dopiero akceptacja nowych warunków świadczenia usług pozwoli uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.

Z początku użytkownicy, którzy na nowe zasady się nie zgodzą, będą mogli odbierać połączenia i powiadomienia o nowych wiadomościach, ale odczytywanie i wysłanie ich nie będzie możliwe. Nie wiadomo przy tym, ile ten okres karencji potrwa, za to nieaktywne konta będą usuwane po 120 dniach. Jeśli ktoś chciałby z kolei wyeksportować swoje dane, musi tego dokonać przed 15 maja.

Warto przy tym też zaznaczyć, że Facebook podkreśla, że pomimo zmian w regulaminie nie będzie w stanie czytać treści wiadomości użytkowników WhatsAppa, a nowe zapisy są niezbędne, by z komunikatora mogły korzystać również firmy. Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnim czasie popularność innych komunikatorów internetowych te argumenty nie trafiły na podatny grunt…