Mapa wyposażona jest we własną wyszukiwarkę, a także w zestaw filtrów, dzięki którym użytkownik może usunąć z mapy miejsca, które go nie interesują. Interesujące miejsca można dodać do zakładek. Na dziś nie jest jednak możliwe włączenie nawigacji do danego miejsca. Tę funkcję nadal realizować będą, przynajmniej na razie, Mapy Google i podobne mu usługi.