Z bazą ponad 330 milionów aktywnych użytkowników, Snapchat pozostaje jednym z najpopularniejszych komunikatorów na planecie Ziemia. Jednak w przeciwieństwie do Messengera czy WhatsAppa, Snapchat jest dostępny wyłącznie jako aplikacja mobilna, dla telefonów z systemami Android oraz iOS. Użytkownicy od lat proszą, aby to zmienić. W końcu się doczekali, lecz Snap Inc. robi co może, by z nowego rozwiązania dla przeglądarki korzystali tylko nieliczni.