Internet oszalał na punkcie drona Snapchata, ale nikt go nie kupi

Snapchat robi kolejne podejście do nietypowego sprzętu służącego do nagrywania. Pamiętne okulary Snap Spectacles (dostępne w kilku generacjach) okazały się niewypałem, co było do przewidzenia. Kilku geeków technologicznych nabrało się na ten szał, stało w kolejkach przed dziwnymi maszynami do sprzedaży i nawet próbowało nagrywać swoją codzienność kamerkami na oczach, ale koniec końców dziś już mało kto pamięta o tym sprzęcie. Snap przestrzelił.