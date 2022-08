Teraz, po dwóch latach od debiutu, Facebook Live Shopping zostanie zamknięte. Usługa przestanie działać już 1 października 2022 r. Osoby, które chciałyby dalej prowadzić sprzedaż poprzez nagrania na żywo, będą musiały robić to we własnym zakresie, bez bezpośredniego wsparcia platformy. Meta tłumaczy to tym, że to sami użytkownicy chcą "krótszych form wideo".