Drugi plus to ekspozycja polityków na współczesność, jakkolwiek to brzmi. Ok, być może politycy tacy jak Donald Tusk czy Andrzej Duda nigdy nie skorzystają samodzielnie z TikToka, bo mają od tego ludzi. Wielu polityków jednak angażuje się w social mediach osobiście i nawet jeśli nie prowadzą kont samodzielnie, to aktywnie uczestniczą we wszelkich działaniach. Tacy politycy mogą zobaczyć, o co w tym TikToku chodzi i może choć odrobinkę lepiej zrozumieć młode pokolenie, do którego próbują trafić.