Facebook w ostatnich latach stał się śmietnikiem, a narastające wokół platformy kontrowersje tylko zachęcają do tego, by usunąć konto i nigdy więcej tam nie zaglądać. I choć co do zasady jestem przeciwny postępującej tiktokizacji wszystkich mediów społecznościowych, tak jestem bardzo za tym, by ludzie Zucka posprzątali bałagan i uczynili Facebooka bardziej przyjaznym miejscem nie tylko do pozyskiwania nowych użytkowników, ale przede wszystkim dla tych, którzy z Facebooka aktywnie korzystają na co dzień. 2 mld ludzi ma tam swoje konto i chyba zasługują oni na to, by znów dało się go względnie komfortowo używać.