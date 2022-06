Brak rozpraszaczy na TikToku? Doskonale, ale mam lepszy sposób

Co do zasady uważam, że Clear Mode to ogromna zmiana na plus. W końcu interfejs TikToka stanie się bardziej przejrzysty, a nagrania przestaną być przysłonięte zbędnymi elementami. Ktoś powie, że to bardzo zła zmiana dla influencerów, bo na ekranie nie będzie widać, kto jest autorem filmu, a ja powiem, że owszem, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo scrollując TikToka i tak po minucie zapominamy, kto był autorem oglądanego uprzednio nagrania, a po kilku minutach zapominamy, co w ogóle oglądaliśmy. Liczy się regularny zastrzyk dopaminy. Przeglądając od czasu do czasu zawartość aplikacji nie jestem pewien, czy ta amnezja wynika z naszego beznadziejnie krótkiego czasu koncentracji, czy po prostu oglądanie influencerów udających zwierzęta domowe w myśl popularnego challenge’u jest tak traumatyczne, że nasze mózgi po prostu wypierają to doświadczenie z pamięci tuż po zamknięciu aplikacji.