Chcesz go mieć w swoim telefonie. Ten procesor to prawdziwy potwór

Mediatek Dimensity 9200 będzie należał do ścisłej czołówki najmocniejszych mobilnych procesorów. Układ ma osiem rdzeni: główny Arm Cortex-X3 o częstotliwości taktowania do 3,95 GHz, trzy Arm Cortex-A715 z taktowaniem do 2,8 GHz i 4 energooszczędne Arm Cortex-A510 z częstotliwością taktowania 1,8 GHz. Producent zapewnia, że nowy układ jest o kilkanaście procent wydajniejszy od poprzednika. Dimensity 9200 obsługuje pamięć LPDDR5X o szybkości do 8533 Mb/s.