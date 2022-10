Jeśli z kolei zajdzie potrzeba doładowania smartfona, to można to zrobić w ekspresowym tempie. Xiaomi 12T Pro obsługuje technologię ładowania HyperCharge z mocą aż 120 W. Ładowanie akumulatora do pełna trwa zaledwie 19 minut, co oznacza, że nie trzeba pamiętać podpinaniu go do ładowarki przed snem.