Dziś miała miejsce chińska premiera nowych smartfonów Xiaomi, więc na ich europejski debiut przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę czasu. Nie znamy również ich cen, ale jeśli poprzednia generacja jest jakimś wyznacznikiem, to możemy się spodziewać kwot oscylujących wokół 6000 zł. Wygląda jednak na to, że Xiaomi 12S Ultra robi wszystko, by zaoferować adekwatną do ceny jakość premium i sam nie wierzę, że to piszę, ale pierwszy raz nie mogę się doczekać testu smartfona Xiaomi, choć wiele wskazuje na to, że... mogę się nie doczekać. Póki co ten smartfon przeznaczony jest wyłącznie do sprzedaży w Państwie Środka, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni.