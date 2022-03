Ekran Xiaomi 12 Pro to zdecydowanie najwyższa półka, a przy okazji najlepszy ekran, jaki mam w tej chwili w domu. Jest to duży panel o przekątnej 6,73" i wysokiej rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli (można ją ograniczyć do Full HD+), ale najważniejsze są tu technologie. Mamy do czynienia z panelem LTPO AMOLED produkcji Samsunga. A teraz uwaga, bo jego parametry wbijają w fotel.