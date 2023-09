Masz Xiaomi? Lepiej sprawdź swoją stronę główną w Chrome. Możesz być zaskoczony

Taka zmiana ma pewien wspólny mianownik - u wszystkich użytkowników jest wynikiem aktualizacji telefonu do MIUI 14. Nie to jest tu największym problemem, chociaż zmiana domyślnej strony startowej nie powinna mieć miejsca - Mintnav może wyglądać na niegroźne oprogramowanie, ale jest to tak naprawdę strona adware wypchana aż po brzegi reklamami, sponsorowanymi aplikacjami i po prostu denerwującymi treściami.