Samsung nie ma się czego bać. Nowy składak Xiaomi nie wyjdzie z Chin

Co jednak najbardziej robi wrażenie, to jego zestaw czterech aparatów, które zostały zamknięte w tak cienkim sprzęcie. Obok głównego modułu 50 Mpix (IMX800) i 12 Mpix ultraszerokiego kąta są dwa teleobiektywy 10 Mpix - jeden o 3,2-krotnym zbliżeniu i drugi peryskopowy o 5-krotnym zoomie optycznym, co w składakach wcale nie jest standardem.