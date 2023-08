Xiaomi pokazało nowy, piękny smartfon. Teleobiektyw robi wrażenie

Co jednak ważne w smartfonie składanym to obecność wytrzymałego zawiasu składanego ekranu - ten można ustawić w zakresie od 45 do 135 stopni, a producent zapewnia trwałość 500 tys. zgięć. Xiaomi Mix Fold 3 to oczywiście flagowiec z krwi i kości, więc nie mogło zabraknąć tu najmocniejszego obecnie procesora, czyli Snapdragona 8 Gen 2 o taktowaniu najmocniejszego rdzenia 3,36 GHz, który jest wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X oraz 256, 512 GB lub 1 TB wbudowanej przestrzeni na dane UFS 4.0.