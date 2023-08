Google bierze się za składane smartfony. Będą musiały spełnić ważny warunek

Jak informuje Mishal Rahman na swoim koncie Patreon (via Gizmochina), Google ma w przyszłości wymagać dotrzymania standardów dotyczących składanych smartfonów. Gigant technologiczny (który bądź co bądź, też ma swojego składanego Pixel Folda), ma uruchomić proces oceny jakości dla innych producentów, który będzie zakładał obowiązek wysłania sprzętu do firmy z Mountain View w celu weryfikacji.