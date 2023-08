Masz ten telefon Xiaomi? Te popularne modele wkrótce skończą swój żywot

Co to oznacza w praktyce? Posiadacze smartfonów Redmi Note 9, Redmi 9 oraz POCO M2 mogą przez jakiś czas spać spokojnie: ich urządzenia będą działać poprawnie. Fraza klucz: "przez jakiś czas". Porzucenie wsparcia oznacza, że Xiaomi nie będzie dostarczać już więcej aktualizacji urządzeniom, a co za tym idzie, z czasem będą miały one problem z uruchamianiem najnowszych wersji aplikacji.