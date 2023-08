Ten sztandarowy smartfon będzie hitem. Nadchodzi Xiaomi 13T

Ekran smartfona to 6,67-calowy panel OLED pracujący w rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli w proporcjach 20:9 przy wsparciu adaptacyjnego odświeżania do 144 Hz (30, 60, 90, 120, 144 Hz). Jasność typowa wyświetlacza to 500 nitów, ale maksymalnie może uzyskać 2600 nitów, co w smartfonach ze średniej półki nie jest standardem, a raczej rzadkością.