MediaTek prezentuje procesory Dimensity. Mają być sercem najlepszych telefonów na rynku

MediaTek rzadko bywa wskazywany jako twórca najwydajniejszych ultramobilnych układów na rynku. Jednak jeżeli wierzyć jego zapewnieniom, procesory Dimensity 1100 i 1200 mają stanowić godną konkurencję dla najlepszych układów Qualcomma, Samsunga i Apple’a.

Poznajcie MediaTek Dimensity 1200. To układ scalony, który – jak twierdzi jego producent – rzuci wyzwanie uważanym do tej pory za królów wydajności Snapdragonowi 888 i Exynosowi 2100. W układzie scalonym tajwańskiego giganta, tak jak u konkurencji, znajdzie się zintegrowany modem 5G i dedykowane bloki obliczeniowe do przetwarzania algorytmów sztucznej inteligencji.

Układ Dimensity 1200 został wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym. Składa się z jednego bardzo wydajnego, trzygigahercowego rdzenia Cortex-A78, zwykłych rdzeni A78 i czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55. Towarzyszy im moduł Mali-G77 GPU oraz sześć rdzeni MediaTek APU 3.0, stanowiących wspomniane wcześniej bloki obliczeniowe SI. Ów jeden superrdzeń jest przeznaczony to superszybkiego przetwarzania pojedynczych wątków – tak jak Cortex-X1 w Snapdragonie 888.

Dimensity 1200 doczeka się tańszego brata, czyli MediaTek Dimensity 1100.

Tańszy układ zbudowany będzie w bardziej tradycyjny sposób. Zawierać będzie cztery 2,6-gigahercowe rdzenie Cortex-A78, cztery Cortex-A55 i dziewięć G77. Innymi słowy będzie to niemalże Dimensity 1200, ale pozbawiony wspomnianego superddzenia.

Dimensity 1200 obsługuje odświeżanie ekranu z częstotliwością 168 Hz, co jest na dziś najwyższym wynikiem na rynku. Dimensity 1100 oferuje 144-hercowe odświeżanie. Droższy układ obsłuży matryce fotograficzne do rozdzielczości 200 megapikseli, zaś Dimensity 1100 do 108 megapikseli.

Oba układy mają też przetwarzać zdjęcia wykonane w trudnych warunkach oświetleniowych o 20 proc. szybciej od układów MediaTeka poprzedniej generacji. Nowe Dimensity obsługują też bokeh przy rejestrowaniu wideo w Ultra HD, a nowy system autofocusu będzie symulował naturalne rozmycie obrazu pobierając dane o głębi ostrości na kilku płaszczyznach. Co ciekawe, będzie to robił także podczas nagrywania wideo, do tego w czasie rzeczywistym.

Oba układy mogą też równolegle obsługiwać dane i połączenia głosowe w ramach sieci 5G, agregację sygnału 5G zarówno w spektrum FDD, jak i TDD, a także mają możliwość pracy w trybie dual-SIM w ramach sieci piątej generacji. Poprawiono też zużycie energii przez modem, a oba układy Dimensity obsługują też Bluetootha 5.2.

No tak, ale w jakich telefonach pojawią się nowe układy MediaTek Dimensity?

Rynek telefonów z wysokiej półki zdaje się podzielony. Samsung i Apple korzystają z własnych procesorów, podczas gdy większość pozostałych sprzętów z wyższej półki polega na Snapdragonach od Qualcomma. MediaTek twierdzi jednak, że wśród klientów znajdą się, między innymi, Xiaomi, Vivo, Oppo i Realme. Trzymam kciuki, bo ciekaw jestem, ile z obietnic MediaTeka faktycznie zostanie zrealizowanych. Im większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla wszystkich.