Xiaomi Pad 6 to ważny dowód. Na to, że tablety z Androidem mają sens

Znacie to doskonale z internetu - gdy tylko ktoś pyta się o polecany tablet z Androidem, to jest wyśmiewany przez wyznawców religii, w której iPad to to jedyny sensowny tablet na świecie. Mówią o tym, że tablet pracujący pod kontrolą systemu innego niż iPadOS nadaje się co najwyżej jako podstawka na doniczki. NIe przetłumaczysz takiemu, że to nieprawda, że tablety z Androidem są użyteczne i nie każdy potrzebuje wydajności znanej z urządzeń z procesorem M1.