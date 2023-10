Czy to koniec MIUI? Xiaomi szykuje nowy system

Niemniej jednak to nie będzie to definitywny koniec MIUI. Mamy kilka sensownych przesłanek ku temu, że nakładka MIUI 15 się pojawi. Pierwsza - użytkownik X Kacper Skrzypek twierdzi, że plotki są nieprawdziwe. Na potwierdzenie tego wrzucił kilka zrzutów ekranów, które potwierdzają, że MIUI 15 istnieje. Ponadto podczas premiery Redmi K60 Ultra (który jest nieco zmodyfikowaną wersją dostępnego w Polsce Xiaomi 13T Pro) zapowiedziano, że będzie to jeden z pierwszych smartfonów, który zostanie zaktualizowany do MIUI 15.