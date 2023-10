Apple rozwiązało problem najbogatszych. Twój iPhone powędruje do kieszeni bez kłopotów

Przycisk czynności, czy też Action Button, najpierw trafił do zegarka Apple Watch Ultra, gdzie zadomowił się na stałe. Teraz nowy przycisk znalazł się w linii iPhone 15 Pro, gdzie zastąpił fizyczny przełącznik wyciszenia telefonu. Jak działa przycisk akcji i za co może odpowiadać? Sprawdźcie to w tekście Piotra, który jeszcze na konferencji Apple’a we wrześniu, wybadał nowy ficzer.