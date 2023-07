Nowy tani smartfon Samsunga będzie hitem. Producent przygotował niespodziankę

Całość zasili bateria o pojemności 6000 mAh z ładowaniem 25 W. Co z ceną? Urządzenie w wersji 6/128 GB ma kosztować 17000 rupii indyjskich (ok. 850 zł). Dla zestawienia Galaxy M33 jest obecnie dostępny za ok. 1300 zł i jeśli nawet będzie tyle kosztował, wciąż okaże się świetną opcją, patrząc na 4 lata aktualizacji systemu Android.