Jaki komputer stacjonarny do 3000 zł? Ranking pecetów 2023

W 2024 r., w cenie do 3000 zł rządzą zestawy komputerowe wyposażone w kartę graficzną Radeon RX 6600, ale i 6600 XT. To najlepszy wybór w tej cenie, chociaż warto pamiętać, że dokładając nieco do tej kwoty, możemy zyskać jeszcze wydajniejszy sprzęt. Oczywiście sama karta graficzna to nie wszystko –wszystkie komputery wyposażone w archaiczne procesory należy omijać szerokim łukiem.