Laptop gamingowy do 3000 zł. Jaki dobry sprzęt kupić w tej cenie?

Na co możemy liczyć w tej klasie cenowej? Jeśli przejrzymy sklepowe półki to znajdziemy tam laptopy gamingowe z jednym modelem karty graficznej GeForce GTX, słabsze mobilne układy GeForce MX oraz układy graficzne zintegrowane z procesorami. Jeśli chodzi o ekrany, to możemy liczyć co najwyżej na Full HD (1920 x 1080) z odświeżaniem 60 Hz. Jeśli dobrze poszukamy, otrzymamy laptop z matrycą typu IPS (lepsze), a jeśli zależy nam na jak najniższej cenie będziemy musieli zadowolić się matrycą typu TN (gorsze). Laptopy do gier na tej półce cenowej zwykle pozbawione są systemu operacyjnego, a ilość pamięci RAM to 8 GB. Na start to powinno wystarczyć, chociaż w przyszłości czeka nas rozbudowanie pamięci do 12 lub 16 GB. Ceny nośników SSD na szczęście spadły do tego poziomu, że nawet w tak niedrogich laptopach można znaleźć modele o pojemności 512 GB i to nawet w wersji PCIe (chociaż nie należy się nastawiać, że będę to dyski o niesamowitych osiągach).